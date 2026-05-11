Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan dört şüpheliden ikisi tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...
Bu kapsamda emniyet ekipleri tarafından başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.
OPERASYON BAŞLATILDI
Samsun’da Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından,uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon başlatıldı.
4 KİŞİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI BELİRLENDİ
Operasyon kapsamında M.Ü.O., S.T., H.Ç. ve R.K. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.
Ekipler tarafından düzenlenen baskında, söz konusu şahıslar gözaltına alındı.
NÖBETÇİ MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden S.T. ile H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ü.O. ve R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)