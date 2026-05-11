Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...

Bu kapsamda emniyet ekipleri tarafından başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Samsun’da Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından,uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon başlatıldı.

4 KİŞİNİN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI BELİRLENDİ

Operasyon kapsamında M.Ü.O., S.T., H.Ç. ve R.K. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Ekipler tarafından düzenlenen baskında, söz konusu şahıslar gözaltına alındı.

NÖBETÇİ MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden S.T. ile H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ü.O. ve R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.