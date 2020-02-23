Samsung Galaxy A7 şarj esnasında patladı

Akıllı telefonlar artık günlük hayatımızın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. Ancak telefonlarda bulunan bataryalar zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

Şimdiye kadar sıkça okuduğumuz akıllı telefonların patlaması haberlerine bir yenisi daha eklendi.

SAMSUNG GALAXY A7 PATLADI

Rize'nin Çayeli ilçesinde gece orijinal şarj aletiyle şarja takılan Samsung Galaxy A7 (2016) model telefon, 01:00 sularında büyük bir gürültüyle patladı.

Patlama sesine uyanan ev sakinleri, telefondan havaya saçılan alevleri görünce hemen müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Yaşanan bu olay bir kez daha şu soruyu sormamıza neden oldu: Adeta patlamaya hazır bir bomba gibi yanımızda taşıdığımız cep telefonları ne kadar güvenli?

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