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Samsung Galaxy M10 yakında karşımıza çıkabilir

Samsung'un yeni telefonu Galaxy M10, çok yakın bir zamanda piyasaya sürülebilir.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 15:19..
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Güney Koreli akıllı telefon devi Samsung'un yeni orta segment telefonu Galaxy M10 hakkında yeni gelişmeler var.

Samsung Galaxy M10 yakında karşımıza çıkabilir

Galaxy M10 olarak bilinen Samsung'un SM-M105F model numaralı akıllı telefonu, resmi bir şirket tarafından onaylandı. Cihaz hakkında pek bilgi olmasa da, Android 8.1 Oreo işletim sistemine sahip olacağı doğrulandı. Ayrıca telefonda çift SIM kart desteği olacağı da belirtiliyor.

3GB RAM VE 128GB DEPOLAMA

Önceden sızdırılmış bilgilere göre; Galaxy M10, alüminyum bir yapıyla birleştirilmiş, 5.6 inç büyüklüğünde bir LCD ekrana sahip. Exynos 7870 işlemcisi ile gelmesi beklenen telefonda 3GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunması bekleniyor. Ortaya çıkan kesin olmayan bilgilere göre 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kameraya sahip olacak telefonda, 3000mAh batarya olması bekleniyor.


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