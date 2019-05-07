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Samsung Galaxy M40'ın bazı teknik özellikleri belli oldu

Samsung'un orta seviye Galaxy M serisinin yeni telefonu Galaxy M40 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 10:55..
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Şu ana kadar Galaxy M serisi altında, Galaxy M10, M20 ve M30 olmak üzere üç farklı akıllı telefon piyasaya süren Samsung, seriye Galaxy M40 adında yeni bir telefon daha ekleyecek.

Samsung Galaxy M40 hakkındaki bazı teknik bilgiler, Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Gelin bu bilgilere hep beraber bir göz atalım.

samsung galaxy m40

SAMSUNG GALAXY M40 ÖZELLİKLERİ

SM-M405F model numarası taşıyan Galaxy M40, Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca Android 9 Pie işletim sistemi ile satışa çıkacak telefonda 6 GB RAM kapasitesi bulunacak.

Samsung Galaxy M40 hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için biraz daha beklememiz gerekiyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iddialara göre telefonda 128 GB depolama alanı, Super AMOLED ekran ve üçlü arka kamera kurulumu yer alacak.

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