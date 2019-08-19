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Samsung Galaxy M90 önümüzdeki aylarda tanıtılacak

Samsung Galaxy M90, 2019'un son çeyreğinde piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 12:09..
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Samsung'un, Galaxy M serisine ait en güçlü modeli şu an için Galaxy M40 olsa da bu modelin, henüz ülkemizde satışı bulunmuyor. Yıl sonuna doğru Galaxy M90'ı tanıtmaya hazırlanan Samsung, bu telefonu Galaxy M serisinin en güçlü modeli olarak sunacak.

Yeni gelen raporlara göre Samsung, Galaxy M90 modelini 2019'un son çeyreğinde Hindistan'da tanıtıp piyasaya sürecek. Ancak telefonun özellikleri hakkında elimizde henüz somut bir bilgi bulunmuyor.

SAMSUNG

SAMSUNG GALAXY M90 İÇİN TAHMİNLER

Samsung, geçtiğimiz haziran ayında Galaxy M serisinin en güçlü üyesi Galaxy M40 modelini tanıtmış ve telefonu Snapdragon 675 işlemcisiyle donatmıştı. Şirket, Galaxy M90 modelinde ise daha güçlü bir işlemci kullanarak çıtayı biraz daha yukarıya çekecek. İddialara göre bu telefonda, Qualcomm Snapdragon 730 işlemcisi kullanılacak.

Yeni gelen raporlara göre ise Samsung Galaxy M90, serinin diğer modellerine göre daha fazla RAM ve depolama seçeneğine sahip olacak. Ancak bu seçeneklerin ne olduğu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

İlk olarak Hindistan'da satışa çıkacak Galaxy M90, daha sonra diğer ülkelerde raflardaki yerini alacak. Kasım ayı içerisinde tanıtılması beklenen telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

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