Samsung Galaxy Note 10 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesini ve katlanabilir telefonunu tanıtarak, bir anda dikkatleri üzerine çekti. Samsung'un, bu sene tanıtacağı ikinci amiral gemisi telefonu ise Galaxy Note 10 olacak.

Samsung, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl birden fazla Note telefonu tanıtacak. Bu telefonlardan biri de Galaxy Note 10'un daha geliştirilmiş sürümü olan Note 10 Pro olacak. Ağustos ayında tanıtılması beklenen Note10 Pro'nun, yeni sızdırılan tasarımına ve özelliklerine gelin birlikte göz atalım.

OLDUKÇA BÜYÜK EKRANLA GELİYOR

Şimdiye kadar tanıtılan en büyük Samsung amiral gemisi modeli olacak Galaxy Note 10 Pro, 6.75 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Oldukça ince çerçevelere sahip olacak telefon, ekranın tam üst orta kısmına yerleştirilen bir kamera deliğine ev sahipliği yapacak. Telefonun alt kısmında ise bir S-Pen girişi, USB-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası bulunuyor.

4 ARKA KAMERA BULUNACAK

Samsung Galaxy Note 10'un ön tarafında tek bir kamera bulunurken, telefonun arka tarafına baktığımızda ise 4 adet kamera karşımıza çıkıyor. Bir ana kamera, ultra geniş açı ve telefoto kameralardan oluşacak bu lenslerin hemen yanında ise ToF sensörü kamerası bulunacak. Telefonun arka tarafında herhangi bir parmak izi okuyucusunun bulunmaması, bu sensörün ekrana gömülü olarak karşımıza çıkacağı iddialarını güçlendiriyor.

Diğer sızdırılan özelliklere baktığımızda Note 10 Pro'nun, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olması ve 45W gibi oldukça hızlı bir şarj teknolojisi kullanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Note 9'u 9 Ağustos'ta tanıtan Samsung, Note 10 serisini de 10 Ağustos'ta tanıtmayı planlıyor.

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