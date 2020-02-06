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Samsung Galaxy S20 serisinin fiyatları sızdırıldı

Samsung'un önümüzdeki hafta tanıtmayı planladığı Galaxy S20 serisini, ABD'deki fiyatlandırması ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 17:16..
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Samsung, geçtiğimiz yıl şubat ayında Galaxy S10 serisini tanıttıktan sonra geçtiğimiz ağustos ayında da Galaxy Note 10 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekti.

Şirket, artık bir sonraki Galaxy S11 serisi için gün sayarken, geçtiğimiz günlerde yeni modellerin Galaxy S20 adıyla satışa çıkacağını sizlerle paylaşmıştık.

11 Şubat'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak yeni Galaxy S20 serisinin fiyatları ise şimdiden sızdırılmış durumda.

samsung

SAMSUNG GALAXY S20 FİYATLARI

ABD'deki bazı telefon operatörleri tarafından sızdırılan bilgilere göre Galaxy S20 serisinin en ucuz modleli 999 dolardan başlayacak. Bu fiyat, en ucuz iPhone 11 modelinden bile 300 dolar daha pahalı.

Ancak ortaya çıkan bilgiler, ABD'deki bazı operatörlerin telefonları daha ucuza satacağını gösteriyor. Lafı daha fazla uzatmadan, ABD'de hizmet veren AT&T, T-Mobile ve Verizon operatörlerinin fiyatlandırmasına bir göz atalım:

AT&T:

  • S20 - 899 dolar
  • S20 Plus - 1,099 dolar
  • S20 Ultra - 1,299 dolar

 

T-Mobile ve Verizon

  • S20 - 999 dolar
  • S20 Plus - 1,199 dolar
  • S20 Ultra - 1,399 dolar

samsunh

AT&T'nin Galaxy S20 serisini neden 100 dolar daha ucuza satacağı bilinmese de sızdırılan bu fiyatlar geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan fiyatlandırmayla bire bir örtüşüyor. Ancak fiyatların Samsung tarafından doğrulanmadığını da hatırlatalım.

Daha fazla bilgi için önümüzdeki hafta düzenlenecek olan etkinliği beklememiz gerekecek.

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Samsung Galaxy S20 serisinin fiyatları sızdırıldı

Samsung Galaxy S20 serisinin fiyatları sızdırıldı

Samsung Galaxy S20 serisinin fiyatları sızdırıldıSamsung Galaxy S20 serisinin fiyatları sızdırıldı

Samsung Galaxy S20 serisinin fiyatları sızdırıldı

Samsung Galaxy S20 serisinin fiyatları sızdırıldı

Samsung Galaxy S20 serisinin fiyatları sızdırıldı

Samsung Galaxy S20 serisinin fiyatları sızdırıldı

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