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Samsung Galaxy Tab S6'ya Android 10 güncellemesi geldi

Samsung, amiral gemisi tablet modeli Galaxy Tab S6'ya Android 10 güncellemesini dağıtmaya başladı.

Haber Merkezi |
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Samsung Galaxy Tab S6'ya Android 10 güncellemesi geldi

Samsung, bazı amiral gemisi akıllı telefon modelleri için Android 10 güncellemesini sunmuştu. Ancak güncelleme söz konusu olduğunda birçok tablet, telefonlara göre biraz geriden geliyor.

Samsung'un daha önce açıkladığı güncelleme takviminde, Galaxy Tab S6'nın nisan ayında Android 10 güncellemesi alacağını açıklamıştı. Şirket, herhangi bir gecikmeye uğramadan tablet modeli için güncellemeyi yayınladı.

samsung

İlk olarak Almanya'da ortaya çıkan Galaxy Tab S6 Android 10 sürümü, çok yakında diğer ülkelerdeki kullanıcılara da sunulacak. Ayrıca güncelleme, Mart 2020 Android güvenlik yamasını da içeriyor.

Instagram: @eshteknoloji

Samsung Galaxy Tab S6'ya Android 10 güncellemesi geldi

Samsung Galaxy Tab S6'ya Android 10 güncellemesi geldi

Samsung Galaxy Tab S6'ya Android 10 güncellemesi geldi

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