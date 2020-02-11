Samsung, ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı

Samsung, 20 Şubat 2019'da düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak sonraki aylar Samsung için pek de iyi geçmedi ve telefonun ekranında yaşanan sorunlar nedeniyle Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihi sürekli ertelendi.

Samsung, ekran problemlerini ve menteşe sorununu gidermek için aylardır telefonu onarmak için çalıştı ve ardından Galaxy Fold'u piyasaya sürdü. Ancak kullanıcıların güvenini kaybeden telefon, beklenilen satış rakamlarına ulaşamadı.

SAMSUNG'DAN KATLANABİLİR YENİ TELEFON: GALAXY Z FLIP

Samsung'un, Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen, daha küçük bir telefon üzerinde çalıştığını zaten sizlerle paylaşmıştık. Nihayet beklenen oldu ve Samsung, ABD'de düzenlediği etkinlikte ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı.

SAMSUNG GALAXY Z FLIP FİYATI ÖZELLİKLERİ

Samsung'un ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un aksine dikey olarak katlanan Galaxy Z Flip, 14 Şubat'ta 1380 dolardan satışa çıkacak. Aslına bakacak olursak bu fiyat, Galaxy Fold'un 2 bin dolarlık fiyatından oldukça ucuz. Ancak yine de telefonun bin doların üzerinde olması, dünya genelindeki birçok kullanıcıyı mutlu etmeyecek.

Kapalı olduğu zaman küçük bir kareyi andıran telefon, açıldığında ise 2636 x 1080 çözünürlüğünde ve 6,7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip oluyor. Samsung ayrıca, telefonun katlanmasını sağlayan menteşenin de tamamen toza dayanıklı olduğunu ve bunun için özel bir sistem geliştirdiklerini söylüyor.

12 MP + 12 MP çift arka kameraya sahip Galaxy Z Flip'in ön tarafında ise 10 MP tek bir kamera yer alıyor. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip telefon, Snapdragon 855+ işlemcisinden gücünü alıyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Samsung'un özel olarak ürettiği katlanabilir menteşe, iki ekranı da ayrı ayrı olarak kullanmanıza izin veriyor. Örneğin telefonu masanızın üzerine koyup dizüstü bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz.

Bütün bunlara ek olarak 15W hızlı şarj destekli 3300 mAh batarya kapasitesine sahip Galaxy Z Flip'in ülkemize ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.