Samsung internet tarayıcısına yeni hızlı özellikler geldi

Samsung İnternet Tarayıcı 8.2 sürümü, eylül ayından bu yana beta testindeydi. Şimdi ise bütün android cihazlar için kullanıma sunulan uygulama, zaten mevcut olan fonksiyonlarda bazı yeni özellikler ve önemli iyileştirmeler sunuyor. Samsung, kendi internet tarayıcısına, daha hızlı dosya indirmenizi sağlayan hız iyileştirmeleri ve Bixby entegrasyonu ekledi.

DAHA HIZLI DOSYA İNDİRECEK

En son güncelleme, büyük dosyalar için önemli indirme hızı geliştirmeleri sağlıyor. Tarayıcı, büyük boyutlu dosyaları indirirken artık birden fazla bağlantı kullanacak ve dosyalar daha hızlı inmiş olacak. Samsung, tarayıcının yeni sürümünde bir dosya indirirken, kullanıcıların yüzde 15-40 arasında hız artışı alacağını iddia ediyor.





Ayrıca, Hızlı Erişim'de Haberler adında ve yalnızca ABD ve Hindistan'da kullanılabilen yeni bir özellik var. Bixby entegrasyonu sayesinde ise sesinizle tarayıcıyı açabilir ve arama yapabilirsiniz. Son olarak ise herhangi bir web sitesinin konumunuzu kullanmasını engellemek için 'Do-Not-Track' özelliği tarayıcıya eklendi.

Yeni özelliklerden yararlanmak için aşağıdaki bağlantıdan güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.