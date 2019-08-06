Samsung, telefonlarda AMD Radeon grafik işlemcileri kullanacak

Samsung ve AMD, geçtiğimiz haziran ayında yaptıkları açıklamada gelecekteki mobil işlemciler için ortaklık kurduklarını açıklamıştı. Söz konusu açıklamanın ardından iki şirketin nasıl bir çalışma gerçekleştireceğine dair herhangi bir bilgi bulunmazken, son günlerde anlaşmanın detayları yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Samsung, 2021 yılından itibaren kendi işlemcilerini AMD Radeon grafikleriyle donatarak akıllı telefonlarda kullanacak.

SAMSUNG DOĞRULADI

İkinci çeyrek kazanç raporu açıklamaları sırasında AMD grafik birimlerini kullanacaklarını doğrulayan Samsung, bu teknolojiyi iki yıl içinde mobil telefonlara getireceklerini açıkladı. Şirket bu sayede, yeni akıllı telefonlarda AMD'nin gücünden yararlanarak daha mobil pazarda daha güçlü bir şekilde yer alacak.

Samsung, ayrıca AMD'ye lisans ücreti ve telif ücreti ödeyerek AMD'nin grafik teknolojisini daha da geliştirmesine yardımcı olacak.

Samsung temsilcisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''AMD, bildiğiniz gibi bilgisayar pazarının ilk günlerinden beri grafik konusunda bir lider. Kurduğumuz bu ortaklıkla sadece mobil işlemcilerimizin değil, diğer uygulamalarımızın performansını artırmak için de AMD'nin teknolojilerinden yararlanacağız. Bir önceki teknolojinin tamamen ortadan kaldırılması biraz zaman alacağından, yeni teknolojinin ortalama 2 yıl içerisinde kullanıma sunulacağını düşünüyoruz.''

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