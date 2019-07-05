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Samsung, yanıltıcı reklamlar nedeniyle ceza ödeyebilir

Samsung'a, reklamlarında telefonlarının suya dayanıklı olduğunu iddia ederek, tüketiciyi yanılttığı suçlamasıyla dava açıldı

AA | 05.07.2019 - 09:08..
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Samsung, Avustralya'da kullanıcılara reklamlar aracılığıyla yanıltıcı bilgiler verdiği için ceza alabilir. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), dün yaptığı basın açıklamasında, Samsung'un suya dayanıklılık konusunda yanıltıcı reklamlar yayınladığı için şirkete dava açtıklarını açıkladı.

Davanın, Samsung reklamlarında telefonlarının suya dayanıklı olduğu, yüzerken ya da sörf yaparken de kullanılabileceğini içeren yanlış bilgi verildiği suçlamasıyla açıldığı kaydedildi.

samsung

SAMSUNG, TELEFONLARIN SUYA DAYANIKLI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

ACCC'den yapılan açıklamaya göre, Samsung reklamlarında telefonlar, su altında ve yüzme havuzunda suya maruz kalmalarına rağmen günlük yaşamda etkilenmedikleri şeklinde resmedilmesinin yanıltıcı olduğunu ileri sürüyor.

Samsung reklamlarında telefonlarının IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip olmasına rağmen, ACCC bu sertifikanın tuzlu su ve yüzme havuzlarını kapsamadığını savunuyor.

SAMSUNG

ACCC, hukuki süreç başlatılmadan önce 300'den fazla Samsung reklamının incelendiğini açıkladı. Samsung ise dava karşısında savunma yapacaklarını ve reklamlarının arkasında olduklarını duyurdu.

Eğer söz konusu davayı Samsung kaybederse, şirket kullanıcıları yanılttığı için yüklü bir miktar ceza ödeyebilir.

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