Samsung'un fabrikasında koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle, birçok teknoloji şirketi üretimi durdurma kararı almıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Samsung, Güney Kore'deki yonga fabrikası çalışanlarından birinin koronavirüs testinin poziif çıktığını açıkladı. Üretimin aksamayacağını belirten şirket, fabrikayı karantina altına aldı.





TEMAS EDENLER GÖZETİM ALTINDA

Samsung, koronavirüs tespit edilen çalışanla temas eden herkesin gözetim altında olduğunu ve tüm çalışma alanlarının dezenfekte edildiğini açıkladı.

Salgının yayıldığı ilk başlarda Çin ile yarışan Güney Kore'de artık hayat normale dönmeye başladı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, günde 50'den az vakanın tespit edildiğini söylüyor.



