Samsung'un güvenlik güncellemesi alacak tüm akıllı telefonları

Samsung, aylık ve üç aylık olmak üzere akıllı telefonlarına sunduğu güvenlik güncellemesi yol haritasını açıkladı. Ancak şirketin açıkladığı listelerde Galaxy S7 ve S7 Edge modelleri bulunmuyor.

Bu durum, artık bu telefonlara Samsung tarafından güvenlik güncellemesi sunulmayacağını gösteriyor.

Şirket, yalnızca üst düzey modellere aylık güvenlik güncellemesi sunacakken, diğer bazı modellere ise üç aylık periyotlarla güncellemeyi yayınlayacak.

GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ DESTEĞİ SUNULACAK SAMSUNG MODELLERİ

Aylık güncelleme alacak modeller:

Galaxy Fold, Galaxy Z Flip

Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S8 Active, Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy Note8, Galaxy Note9, Galaxy Note10, Galaxy Note10 5G, Galaxy Note10+, Galaxy Note10+ 5G, Galaxy Note10 Lite

Galaxy A8 (2018), Galaxy A50, Galaxy XCover4s, Galaxy XCover FieldPro, Galaxy XCover Pro

Üç aylık güncelleme alacak modeller:

Galaxy S7 Active, Galaxy S8 Lite

Galaxy A2 Core, Galaxy A5 (2017), Galaxy A6, Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018)

Galaxy A8 Star, Galaxy A8s, Galaxy A9 (2018)

Galaxy A10, Galaxy A10e, Galaxy A10s, Galaxy A20, Galaxy A20e, Galaxy A20s, Galaxy A30, Galaxy A30s, Galaxy A40, Galaxy A50s, Galaxy A51, Galaxy A60, Galaxy A70, Galaxy A70s, Galaxy A71, Galaxy A80, Galaxy A90 5G, Galaxy A01

Galaxy J2 Core, Galaxy J3 Top, Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J4 Core, Galaxy J6, Galaxy J6+, Galaxy J7 Duo, Galaxy J7 Top, Galaxy J7 Prime2, Galaxy J8

Galaxy M10, Galaxy M10s, Galaxy M20, Galaxy M21, Galaxy M30, Galaxy M31, Galaxy M30s, Galaxy M40

Galaxy Tab A 10.5 (2018), Galaxy Tab A 10.1 (2019), Galaxy Tab A 8 (2019), Galaxy Tab A 8 Plus (2019), Galaxy Tab A 8.4 (2020), Galaxy Tab Active2, Galaxy Tab Active Pro

Galaxy Tab S4, Galaxy Tab S5e, Galaxy Tab S6, Galaxy Tab S6 5G, Galaxy View2

W20 5G

Güvenlik güncellemesi alması planlanan diğer modeller: