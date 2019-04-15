Samsung'un iki yeni telefonu daha ortaya çıktı

Model numaraları SM-A3050 ve SM-A3058 olan iki yeni Samsung telefonu, Çin sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıktı. Model numaralarına baktığımızda her ne kadar Galaxy A30 modelini andıran telefonlar, özellik olarak ise Galaxy M30'a daha çok benziyor.

SM-A3050 ve SM-A3058 model numaralı isimsiz telefonlar 6,4 inç büyüklüğünde ve 1560 x 720 çözünürlüğünde AMOLED ekranlara sahip. TENAA verilerine göre bu iki Samsung modeli, 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğine ve 64 GB ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacak.

1.8 GHz veya 1.6 GHz 8 çekirdekli bir işlemciye sahip bu iki telefonun arka kameraları ise Galaxy M30'a oldukça benziyor. 13MP + 5MP + 5MP olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahip telefonların ön tarafında ise 16 MP'lik bir kamera bulunuyor.

SM-A3050 model numaralı telefonda Android 9 Pie işletim sistemi bulunurken, telefonun hızlı şarj desteğine sahip 4900 mAh gibi büyük bir bataryaya sahip olduğu görülüyor. Ayrıca bir parmak izi okuyucusuna sahip telefon, siyah, altın ve mavi renk seçenekleri ile satışa çıkacak.

Telefonlar hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız.

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