taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9394
Euro
6.6133
Altın
1474.1
Borsa
110821.44
Gram Altın
281.508
Bitcoin
41912.77

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu görüntülendi

Samsung'un üzerinde çalıştığı, ikinci katlanabilir telefonun görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 19.12.2019 - 12:29..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Samsung Galaxy Fold'u test eden birçok kullanıcı, telefonun ekranında ciddi problemlerin olduğunu ve ekranın çok rahat bir şekilde kırıldığını rapor etmişti.

Samsung, aylarca süren onarım sürecinin ardından, söz konusu sorunları gidererek, Galaxy Fold modelini geçtiğimiz haftalarda 1.980 dolardan satışa çıkarmıştı.

samsung

YENİ BİR KATLANABİLİR TELEFON DAHA GELİYOR

Samsung'un, Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen, daha küçük bir telefon üzerinde çalıştığını zaten sizlerle paylaşmıştık. Bu telefon, aynı zamanda Galaxy Fold'un 2 bin dolara varan fiyatına kıyasla, daha ucuz bir fiyatla satışa çıkacak. Ancak yine de yeni katlanabilir telefonun, en az 1.500 dolardan satılacağı konuşuluyor.

Sızıntılarıyla ünlü IceUniverse, yeni Galaxy Fold 2'nin gerçek görüntülerini paylaştı. Telefon hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da paylaşılan görsellerle sizleri baş başa bırakıyoruz.

galaxy fold 2

google

google

galaxy fold

fold 2

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu görüntülendi

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu görüntülendi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Bana kimse ceza yazamaz' diyen sürücü gözaltına alındı

'Bana kimse ceza yazamaz' diyen sürücü gözaltına alındı

361
'Adnan Oktar evlatlarımı benden çaldı'

'Adnan Oktar evlatlarımı benden çaldı'

74
Türkiye dahil 11 ülkede Google servisleri çöktü

Türkiye dahil 11 ülkede Google servisleri çöktü

82
Cristiano Ronaldo'dan lig maçında harika kafa golü

Cristiano Ronaldo'dan lig maçında harika kafa golü

26
İstanbul'un 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savunma hattı

İstanbul'un 2. Dünya Savaşı'ndan kalma savunma hattı

47
Trump'a yönelik suçlama Temsilciler Meclisi'nden geçti

Trump'a yönelik suçlama Temsilciler Meclisi'nden geçti

50
Tuzlaspor-Galatasaray maçındaki olayın görüntüsü

Tuzlaspor-Galatasaray maçındaki olayın görüntüsü

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir