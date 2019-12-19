Samsung'un yeni katlanabilir telefonu görüntülendi

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Samsung Galaxy Fold'u test eden birçok kullanıcı, telefonun ekranında ciddi problemlerin olduğunu ve ekranın çok rahat bir şekilde kırıldığını rapor etmişti.

Samsung, aylarca süren onarım sürecinin ardından, söz konusu sorunları gidererek, Galaxy Fold modelini geçtiğimiz haftalarda 1.980 dolardan satışa çıkarmıştı.

YENİ BİR KATLANABİLİR TELEFON DAHA GELİYOR

Samsung'un, Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen, daha küçük bir telefon üzerinde çalıştığını zaten sizlerle paylaşmıştık. Bu telefon, aynı zamanda Galaxy Fold'un 2 bin dolara varan fiyatına kıyasla, daha ucuz bir fiyatla satışa çıkacak. Ancak yine de yeni katlanabilir telefonun, en az 1.500 dolardan satılacağı konuşuluyor.

Sızıntılarıyla ünlü IceUniverse, yeni Galaxy Fold 2'nin gerçek görüntülerini paylaştı. Telefon hakkında henüz net bir bilgi bulunmasa da paylaşılan görsellerle sizleri baş başa bırakıyoruz.





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