Samsunspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Mücadele, BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi.

Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, bu müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

SAMSUNSPOR, 7. SIRADA

Samsun temsilcisi ise 31 müsabakada topladığı 45 puanla 7. sırada yer buldu.

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly, Mouandilmadji

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, müsabakada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Müsabakada Uğurcan'ın yerine kalede tecrübeli kaleci Günay Güvenç görev yapacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca dizinde esneme olan Yaser Asprilla da forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR'DA 3 EKSİK, 1 ŞÜPHELİ

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin, Galatasaray maçında görev yapamayacak.

Emre Kılınç'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

GALATASARAY'DA 3 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

SAMSUNSPOR'DA 8 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan ve Soner Gönül sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

OSIMHEN, SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı.

Osimhen, müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bu sezon 20 Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı.

27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı.

OKAN BURUK, SAMSUNSPOR'A PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'a rakip olduğu tüm maçları kazandı.

Buruk, tamamı Galatasaray'ın başındayken Samsun temsilcisiyle 6 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçların tamamından 3 puanla ayrıldı.

Söz konusu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

LİGİN EN ÇOK GOL ATANI, EN İYİ SAVUNANI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

Bu sezon çıktığı 31 mücadelede 72 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu.

Galatasaray'ı bu alanda 68 golle Fenerbahçe ve 58 golle Trabzonspor takip ediyor.

Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi.

Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (27) ile RAMS Başakşehir (31) takip etti.

BÜTÜN MAĞLUBİYETLETİ DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

Deplasmandaki 15 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 30 kez fileleri havalandırırken, 11 kez topu ağlarından çıkardı.

Galatasaray söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, Konyaspor ve Trabzonspor karşısında yaşadı.

Tek beraberliğini ise Fenerbahçe deplasmanında aldı.