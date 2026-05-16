Samsunspor'a yenilen Göztepe, Avrupa şansını kaybetti

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor, Göztepe'yi ağırladı.

Mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran Samsunspor'un gollerini 36. dakikada Coulibaly, 85. dakikada Elayis Tavsan ile 89. dakikada Mouandilmadji attı.

Göztepe'de Heliton, 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son 6 maçının 5'inden galibiyetle ayrılan Samsunspor, ligi 51 puanla 7. sırada bitirdi.

Haftaya 5. sırada başlayan ve Avrupa bileti alma konusunda en avantajlı takım durumundaki Göztepe, bu yenilgi ve Başakşehir'in galibiyetiyle birlikte ligi 55 puanla 6. sırada bitirdi.

SAMSUNSPOR: 3 - GÖZTEPE: 0

Hakemler: Ümit Öztürk, Ömer Lütfü Aydın, Yusuf Susuz

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 70 Enes Albak), Diabate (Dk. 60 Satka), Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 70 Yunus Emre Çift), Elayis Tavsan (Dk. 90 Afonso), Ntcham (Dk. 60 Makoumbou), Yalçın Kayan, Coulibaly, Holse, Mouandilmadji

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş (Dk. 86 Musah Muhammed), Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis (Dk. 70 Jeferson), Miroshi, Cherni (Dk. 86 Ogün Bayrak), Antunes (Dk. 78 Uğur Kaan Yıldız), Janderson (Dk. 78 Guilherme), Juan

Goller: Dk. 36 Coulibaly, Dk. 85 Elayis Tavsan, Dk. 89 Mouandilmadji (Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 81 Heliton (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 30 Diabate, Dk. 60 Makoumbou, Dk. 77 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 33 Juan, Dk. 62 Dennis, Dk. 80 Arda Okan (Göztepe)