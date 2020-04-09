Sanal dünyadaki dolandırıcılar için alınabilecek önlemler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapandı. Durum böyle olunca, internet kullanımı da son 3 ay içerisinde katlanarak arttı.

Ancak internet kullanıcılarının sayısının bu derece artması, sanal dünyadaki dolandırıcıların da dikkatini çekmiş durumda. Bu nedenle eğitim, bankacılık ve video konferans uygulamalarını kullananların dikkatli olması gerekiyor.

SİBER POLİSLER SUÇLULAR İÇİN DEVREDE

Siber polisler, bu durumu fırsat bilip internet siteleri ve uygulamaların güvenlik açıklarından faydalanan dolandırıcıların tespiti ve yakalanması için sanal ortamdaki devriye faaliyetlerini sıklaştırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonundaki ekipler, vatandaşların internetten yaptıkları işlemler nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Sosyal medya başta olmak üzere, bilişim alanında işlenen suçun aydınlatılması ve suçlunun yakalanması için bilgisayar ekranları başında mesai yapan siber polisler, tespit ettikleri suç unsurlarını ve suçlunun kimlik bilgilerini soruşturmacı birimlerle paylaşıyor.

Soruşturmacı polis birimleri ise elde edilen bilgiler ışığında hareket ederek, şüphelileri yakalayıp adalete teslim ediyor.

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ

Öncelikle ''bedava bilet ya da tatil kazandınız" şeklinde karşınıza çıkan mesajlara inanmamanız gerekiyor. Ayrıca kredi kartı bilgilerinizi güvenli olmayan web sitelerine vermemeniz ve bankacılık şifrelerinizi de ayda bir değiştirmeniz söyleniyor.

Ayrıca kimden geldiği bilinmeyen e-postaların açılmaması veya içerikte yer alan bağlantılara tıklanmaması gerekiyor.

ANTİVÜRÜSLER GÜNCEL OLMALI

Sanal dolandırıcılık mağduru olmamaları için vatandaşlara uyarılarda bulunan güvenlik kaynakları, lisanslı yazılım ve uygulamalar ile güncel antivirüs programları kullanılması ve birden fazla kişinin bağlandığı internet ağlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.





FARKLI ŞİFRELER KULLANILMALI

E-posta adreslerinin, birçok uygulama ve internet hizmetine giriş noktası olduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, birden fazla e-posta ve farklı şifreler kullanmanın, mağduriyetleri azaltabileceğini belirtti.

Hesaplarda isim, soy isim ve "1234" gibi basit parolaların kullanılmaması gerektiğine işaret eden uzmanlar, hırsızların sahte e-postalarla vatandaşları ağlarına düşürmeye çalıştıklarını belirtiyor.

KEYLOGGER YAZILIMLARINA DİKKAT

Bilgisayara yazılan şifre ve kişisel bilgileri, hackerlara gönderen "keylogger" (klavye dinleme sistemi) yazılımından kurtulmak için "sanal klavye" kullanılmasını öneren güvenlik kaynakları, kötü niyetli kişilerin, e-posta ya da internet aracılığıyla indirilen film, müzik veya oyunlardaki virüs yoluyla bilgisayardaki verileri ele geçirebileceğine ve kişinin haberi olmadan banka hesaplarını boşaltabileceğine dikkati çekti.