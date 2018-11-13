Sanayi kenti Kocaeli ihracatta vites yükseltti

Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli'nin yılın 10 aylık dönemindeki ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 12,5 artarak 11,6 milyar dolar oldu.

Türk imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 15'ini barındıran Kocaeli, nüfus ve yüz ölçümü bakımından 81 il arasında alt sıralarda yer almasına rağmen sergilediği ticaret performansıyla Türkiye'yi dünyanın en büyük ihracat ülkelerinden biri haline getirme vizyonuna en güçlü katkı veren kentlerin başında geliyor.

LOJİSTİK LİDERİ

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve elleçleme hacmi açısından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da sekizinci limanı konumunda bulunan Kocaeli, depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındırıyor.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatının neredeyse yarısını otomotiv sektörü oluşturuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Kocaeli'nin geçen yılın ocak-ekim döneminde 10 milyar 365 milyon 325 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,5 artışla 11 milyar 656 milyon 362 bin dolara ulaştı.

İhracat liginde geçen ay Bursa'yı geçerek İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükselen Kocaeli, bu dönemde 180'in üzerinde ülkeyle 13 serbest bölgeye satış yaparken, genel ülke ihracatının yüzde 8,6'sını da tek başına karşıladı.

OTOMOTİV İHRACAT SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Kent ihracatına en fazla katkı veren sektörlerin başında, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda tedarik sanayi firmasına ev sahipliği yapan otomotiv geliyor.

Yılın 10 ayında kent ihracatının yüzde 48,3'üne denk gelen 5 milyar 626 milyon dolarlık kısım, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı. Bu dönemde İstanbul ve Bursa'nın ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin sektördeki dış satım performansı geçen yıla göre yüzde 22,6 artış gösterdi.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ne ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde 2 milyar 949 milyon 875 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 692 milyon 133 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 688 milyon 240 bin dolarla çelik, 459 milyon 340 bin dolarla elektrik-elektronik, 398 milyon 256 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIĞA

Sanayi kentinin yılın 10 aylık periyodunda en fazla ihracat yaptığı ülke, 1 milyar 387 milyon 323 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttı.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi sayılan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Almanya'ya yapılan dış satım ocak-ekim döneminde yüzde 18,7 artarak 941 milyon 361 bin dolara çıktı.

Kentten yapılan ihracatın 2017'nin ocak-ekim dönemine göre yüzde 23 arttığı Slovenya, 793 milyon 575 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 726 milyon 997 bin dolarla Belçika, 714 milyon 531 bin dolarla İspanya takip etti.