Şanlıurfa patentte birinci oldu

Türkiye'nin farklı illerinden coğrafi işaret tescili almak için yapılan başvurulara her gün yenileri ekleniyor.

TÜRKPATENT'in kurulduğu 24 Haziran 1994'ten bu yılın temmuz ayı sonuna kadar 435 ürünün "coğrafi işaret" olduğu yönünde kurumdan onay alındı. 420 ürünün tescili için değerlendirmeler devam ediyor.

YARIŞIN BİRİNCİSİ ŞANLIURFA

Şanlıurfa, coğrafi işaret yarışında 27 ürünle ilk sırada yer alıyor. İlin çiğ köftesi, sadeyağı, ciğer kebabı, şıllık tatlısı, tırnaklı ekmeğinin de aralarında bulunduğu ürünleri coğrafi işaret tescili aldı.

GAZİANTEP BAKLAVASIYLA 2. SIRADA

Baklavası, fıstığı, muskası, kutna kumaşı gibi 24 ürünü tescillenen Gaziantep, listede ikinci sırada bulunuyor.

İZMİR 3., MANİSA 4. SIRADA

İzmir, Ege inciri, Bergama halısı, boyozu ve kumrusunun da aralarında bulunduğu 17 ürünle 3'üncü olurken, Kırkağaç kavunu, mesir macunu, Gördes el halısının olduğu 13 ürünü tescillenen Manisa 4'üncü sırada yer alıyor.

Hartlap bıçağı, yemenisi, dondurmasıyla Kahramanmaraş ve Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, Kızılcahamam bazlaması gibi ürünleriyle Ankara, 12'şer ürünle bu illeri takip ediyor.

KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÖNDE

Coğrafi işaret tescilinde bölgelere bakıldığında ise Karadeniz Bölgesi 84 ürünüyle ilk sırayı aldı. Bu bölgeyi 72 coğrafi işaretli ürünüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 67 ürünle Ege Bölgesi izledi. Diğer bölgelerden de çok sayıda ürün coğrafi işaret tescili aldı.