taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Şanlıurfa patentte birinci oldu

TÜRKPATENT'te en çok coğrafi işaret tescili alan il Şanlıurfa olurken, bölge kategorisinde Karadeniz Bölgesi başı çekti.

AA | 31.08.2019 - 17:45..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin farklı illerinden coğrafi işaret tescili almak için yapılan başvurulara her gün yenileri ekleniyor.

TÜRKPATENT'in kurulduğu 24 Haziran 1994'ten bu yılın temmuz ayı sonuna kadar 435 ürünün "coğrafi işaret" olduğu yönünde kurumdan onay alındı. 420 ürünün tescili için değerlendirmeler devam ediyor.

YARIŞIN BİRİNCİSİ ŞANLIURFA

Şanlıurfa, coğrafi işaret yarışında 27 ürünle ilk sırada yer alıyor. İlin çiğ köftesi, sadeyağı, ciğer kebabı, şıllık tatlısı, tırnaklı ekmeğinin de aralarında bulunduğu ürünleri coğrafi işaret tescili aldı.

Şanlıurfa patentte birinci oldu

GAZİANTEP BAKLAVASIYLA 2. SIRADA

Baklavası, fıstığı, muskası, kutna kumaşı gibi 24 ürünü tescillenen Gaziantep, listede ikinci sırada bulunuyor.

Şanlıurfa patentte birinci oldu

İZMİR 3., MANİSA 4. SIRADA

İzmir, Ege inciri, Bergama halısı, boyozu ve kumrusunun da aralarında bulunduğu 17 ürünle 3'üncü olurken, Kırkağaç kavunu, mesir macunu, Gördes el halısının olduğu 13 ürünü tescillenen Manisa 4'üncü sırada yer alıyor.

Şanlıurfa patentte birinci oldu

Hartlap bıçağı, yemenisi, dondurmasıyla Kahramanmaraş ve Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, Kızılcahamam bazlaması gibi ürünleriyle Ankara, 12'şer ürünle bu illeri takip ediyor.

KARADENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÖNDE

Coğrafi işaret tescilinde bölgelere bakıldığında ise Karadeniz Bölgesi 84 ürünüyle ilk sırayı aldı. Bu bölgeyi 72 coğrafi işaretli ürünüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 67 ürünle Ege Bölgesi izledi. Diğer bölgelerden de çok sayıda ürün coğrafi işaret tescili aldı.

Şanlıurfa patentte birinci oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı

194
Emekli ustanın yaptığı yarış otomobili

Emekli ustanın yaptığı yarış otomobili

166
Hutbede Atatürk tartışması camide arbede çıkardı

Hutbede Atatürk tartışması camide arbede çıkardı

549
Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan başkanlarla görüştü

Ekrem İmamoğlu, kayyum atanan başkanlarla görüştü

1139
Merkez Bankası'na atamalar

Merkez Bankası'na atamalar

55
Rıdvan Dilmen'den Terim'e: 3 kupayı nasıl aldın

Rıdvan Dilmen'den Terim'e: 3 kupayı nasıl aldın

245
Tartışmalı ofsayt kararları

Tartışmalı ofsayt kararları

212
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir