Şanlıurfa'da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinde, saman balyalarının altına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa'da kaçaklığa geçit yok.
Ekipler, yeni bir operasyona daha imza attı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki uygulama noktası oluşturdu.
40 BİN PAKET
Şüphe üzerine durdurulan, sürücüsü ve plakası açıklanmayan tırda arama yapan ekipler, dorsede saman balyalarının altına gizlenmiş, farklı markalara ait 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
PİYASA DEĞERİ 3,5 MİLYON TL
Piyasa değerinin yaklaşık 3,5 milyon TL olduğu değerlendirilen sigaralara el konulurken gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)