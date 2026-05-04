Şanlıurfa'da fırtınada caminin minaresi yıkıldı
Şanlıurfa'da etkili olan fırtınada caminin minaresinin yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.
Şanlıurfa ve çevre illerde sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkili olan fırtınada Birecik ilçesinde Mezra Merkez Cami'nin minaresi yıkıldı.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken cami çevresinde güvenlik önlemleri alındı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Minaresinin yıkılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yetkililer vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)