Şanlıurfa’da kaçak elektrikle araç şarj istasyonu

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Şanlıurfa'da kaçak şarj istasyonu...

Kaçak elektrik kullanımı, ülke ekonomisine zarar veriyor.

Bu durum dağıtım şirketlerince engellenmeye çalışılıyor.

Bu kapsamda da Şanlıurfa’da kaçak elektrik denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde de Şanlıurfa’da kaçak elektrik kullanımı tespit edildi.

Şanlıurfa’da yürütülen rutin kontroller sırasında bu kez "pes" dedirten bir kaçak kullanım yöntemi ortaya çıkarıldı.

KAÇAK HATLA ŞARJ

Merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüpkent Mahallesi’nde bulunan Zahireciler Borsası bölgesinde denetim yapan ekipler, bir buğday ambarının önünde park halindeki elektrikli otomobilin, direkten çekilen kaçak hatla şarj edildiğini belirledi.

HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMADI

Buğday ambarının üzerinden geçen ana elektrik hattından harici ve kaçak bir bağlantı çekildiği tespit edildi.

Elektrikli araca ait şarj kablosunun, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bu hatta bağlandığını gören ekipler, kaçak kullanımın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.

İPTAL EDİLDİ

Elektrikli araç için adeta kaçak şarj noktası gibi kullanılan düzenek, ekiplerin müdahalesiyle iptal edildi.

CEZA TUTANAĞI DÜZENLENDİ

Olayın tüm detayları tutanak altına alınırken, araç sahibi F.P. hakkında kaçak elektrik kullanımı nedeniyle mevzuat uyarınca ceza tutanağı düzenlendi.