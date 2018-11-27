Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 26 gözaltı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, terör örgütünün sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım tarihinde eylem arayışı içinde olduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, evlerinde arama yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.