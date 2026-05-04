Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği çoban can verdi
Şanlıurfa'da yıldırım isabet eden çoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa ve çevre illerde sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Hilvan ilçesi Kuskunlu Mahallesi'ndeki arazide hayvan otlatan 27 yaşındaki Şehis Bucak'a yıldırım isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan Bucak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Şanlıurfa ve Gaziantep'te aşırı yağışlar hayatı felç etti
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi