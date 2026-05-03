Şanlıurfa ve Gaziantep'te aşırı yağışlar hayatı felç etti

Güneydoğu'da aşırı yağışlar...

Şanlıurfa ve Gaziantep halkı bir anda bastıran sağanak yağış, dolu ve fırtına nedeniyle neye uğradığını şaşırdı.

İki kentte de günlük yaşam büyük oranda dururken ciddi maddi hasar oluştu.

ANİDEN BASTIRDI

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran fırtına, ilçede yaşamı durma noktasına getirdi.

Şiddetli rüzgârın etkisiyle Birecik Köprüsü’nde seyir halindeki bir yük kamyoneti yan yattı.

BÜYÜK MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Fırtına nedeniyle duba restoranların halatları koparken, bir caminin minaresi yıkıldı.

Devrilen ağaçlar ise araçlarda maddi hasara yol açtı.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Kısa süre etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Caminin minaresinin yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde saat 16.50 sıralarında etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu ve fırtına sonucu bir binanın çatısından kopan güneş paneli, otomobilin üzerine devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Nur Çakmak ağır yaralandı.

Vatandaşların ve polislerin çabalarıyla otomobilden güçlükle çıkarılan 22 yaşındaki Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

28 KİŞİ YARALANDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle hastanede de hasar meydana gelirken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde toplam 28 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

SÜPER HÜCRE FIRTINASI

Gaziantep'te Şanlıurfa ile benzer manzaralar ortaya çıktı.

Kent genelinde öğle saatlerinden sonra "süper hücre" fırtınası etkili oldu.

HORTUM PANİĞE NEDEN OLDU

Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü.

Oluşan hortum nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

SEL NEDENİYLE YARALANMALAR OLDU

Şehirde sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü.

Oğuzeli ilçesinde etkili olan hortumun metrelerce savurduğu aracın sürücüsü yaralanırken, kamyonlar devrildi.

Kentin pek çok noktasında ekipler önlem alırken, yağış, sel ve fırtınanın etkisiyle çok sayıda kişinin yaralandığı, pek çok noktada maddi hasarlar meydana geldiği öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, kentte etkili olan süper hücre fırtınası nedeniyle ekiplerin tam teyakkuz halinde sahada olduğunu ve olumsuzluklara müdahale edildiğini bildirdi.

Gaziantep Valiliği'nin açıklamasında "Meteorolojik değerlendirmelere göre sağanak yağışın 4 Mayıs 2026 sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.