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Şanlıurfa'da CHP kongresinde kavga

CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

DHA | 15.02.2020 - 14:08..
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Şanlıurfa'da CHP kongresinde kavga

CHP'nin hemen hemen her kongresinde eksik olmayan kavga-dövüş bugün bir kez daha yaşandı...

Şanlıurfa CHP İl teşkilatının kongresi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı. İki adayın yarıştığı kongreye katılan partililere, açılan stantta tavuk döner ikram edildi.

Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede -5

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık’ın da hazır bulunduğu kongrede mevcut CHP İl Başkanı Hayretttin Cidir ile Büyükşehir yasasıyla beldeden mahalleye dönüşen Kısas'ın eski Belediye Başkanı Ali Ersöz aday oldu.

Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede -6

2 ADAYIN TARAFTARLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Çok sayıda partilinin katıldığı kongrede, iki adayın tarafları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Araya giren bazı partililer, kavga eden tarafları ayırdı.

Kavga üzerine kongrenin yapıldığı salona takviye çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polisin önlem aldığı salonda kongre devam ediyor.

Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede -1

Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede -2

Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede -3

Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede -4

Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede -7

Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede -8

Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede -9

Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede -10

Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede İZLE

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