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S.Arabistan elçiliği Bangkok'ta Suudi kızı alıkoydu

Suudi vatandaşı Rahaf Muhammed al-Qunun, S.Arabistan Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri tarafından Tayland'ın Bangkok Havalimanı'nda zorla alıkonuldu

AA | 07.01.2019 - 05:21..
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Tayland'ın Bangkok Havalimanı'nda ülkedeki Suudi Arabistan diplomatları tarafından zorla alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed al-Qunun, Birleşmiş Milletler'den (BM) herhangi bir ülkeye sığınma talebinde bulundu.

Resmi olmayan Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan vatandaşı genç kız Rahaf Muhammed al-Qunun, Tayland'ın Bangkok Havalimanı'nda Suudi Arabistan Bangkok Büyükelçiliği diplomatları tarafından zorla alıkonuldu.

ELÇİLİK PASAPORTUMA EL KOYDU

Qunun, "Suudi Arabistan Büyükelçiliği pasaportuma el koydu. Beni hasta olmakla ve yaptıklarımın bilinçsizce olduğu konusunda suçluyorlar." dedi.

Akıl sağlığının yerinde olduğunu vurgulayan Qunun, "Ben gerçek bir tehlike içindeyim." ifadelerini kullandı.

BM'DEN SIĞINMA TALEBİ

Qunun, Tayland makamlarının kendisine sığınma konusunda yardımcı olmadığını belirterek, BM'den herhangi bir ülkeye sığınma imkanı verilmesi için talepte bulundu.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abdulilah eş-Şuaybi, el-Khalejia televizyon kanalına yaptığı açıklamada, genç kızın ülkede bir otel rezervasyonun ve geri dönüş biletinin bulunmadığını belirterek, bu nedenle havalimanı makamları tarafından alıkonulduğunu, büyükelçiliğin pasaportuna el koymasının ise söz konusu olmadığını ifade etti.

Genç kızın ailesinin yaşadığı Kuveyt'e geri götürüleceğini vurgulayan Şuaybi, sosyal paylaşım sitelerinde Rahaf Muhammed al-Qunun'un durumuna ilişkin yayımlanan her şeye itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Twitter ve Youtube üzerinden Bangkok Havalimanı'ndan yayınlar yapmaya devam eden Qunun ise gidiş-dönüş uçak biletini Kuveyt'ten gelmeden önce aldığını, otel rezervasyonunun da bulunduğunu belirterek, bu durumun Suudi Arabistan yönetimi tarafından düzenlendiğini Bangkok'tan Kuveyt'e geri götürülmek üzere zorla alıkonulduğunu savundu.

Twitter'da büyük ilgi çeken olay nedeniyle Rahaf al-Qunun'a takipçileri tarafından binlerce destek yağarken, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından da olayla ilgili bilgilere yer verildi.

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