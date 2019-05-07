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S.Arabistan: Katarlıların umre ziyaretinden memnunuz

Umre ibadetini yerine getirmek isteyen Katarlılar için Suudi Arabistan, doğrudan kayıt yaptırabilecekleri internet sitesi açtı.

AA | 07.05.2019 - 20:01..
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S.Arabistan: Katarlıların umre ziyaretinden memnunuz

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez bölgesindeki kriz nedeniyle Katarlı hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gelişleri konusunda bazı sıkıntılar yaşanmıştı.

Suudi Arabistan, Katarlıların umre ziyaretinden memnuniyet duyulduğunu ve doğrudan kayıt yaptırabilmeleri için özel bir internet sitesinin açıldığını duyurdu.

"KAYITLARDAN SONRA MEMNUN OLDUK"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, umre ziyaretinde bulunmak isteyen Katarlı kardeşlerimizin, tahsis edilen internet sitesinde online kayıt yaptırdıktan sonra ülkeye gelmelerinden memnuniyet duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Katarlıların ülkeye girişlerinin Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı ve Medine'deki Uluslararası Prens Muhammed bin Abdulaziz Havalimanı'ndan yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Katar'da ikamet edenlerin de kendileri için belirlenen internet sitesinden kayıt yaptırdıktan sonra umreye gelmelerinden memnuniyet duyulacağı aktarıldı.

Bakanlık, bu adımın, Riyad'ın "Allah'ın evini ziyarete gelen misafirlerine yönelik hizmet çabaları ve Müslümanların dünyanın dört bir yanından gelişlerini kolaylaştırma ilkesinden" kaynaklandığını ifade etti.

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