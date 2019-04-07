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S.Arabistan'dan Amerika'ya tehdit

ABD’nin OPEC üyesi devletlerin dokunulmazlığını çiğneyip anti tröst davalarının muhatabı olmalarına yeşil ışık yaktı.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 20:33..
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S.Arabistan'dan Amerika'ya tehdit

Suudi Arabistan'ın ABD'de OPEC üyelerine anti tröst davaları açılmasına izin veren yasanın çıkarılması halinde petrolünü dolar dışındaki para birimleri üzerinden satmakla tehdit etti.

OPEC'İN EN ÇOK PETROL SATAN ÜLKESİ: S.ARABİSTAN

Suudi enerji politikasını yakından bilen kaynaklara göre, ABD'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi devletlerin dokunulmazlığını çiğneyip anti tröst davalarının muhatabı olmalarına yeşil ışık yakması ihtimaline karşı, Riyad'daki enerji yetkilileri petrolü dolar cinsinden satmayı bırakma kartını çıkardı.

OPEC'in en çok petrol satan ülkesi Suudi Arabistan'ın petrol ticaretini başka para birimleri üzerinden yapmasının, ABD dolarına '1 numaralı uluslararası rezerv para birimi' statüsünü kaybettirme potansiyeline sahip bir hamle olacağı belirtiliyor.

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