1 Lider Başakşehir Konyaspor'u mağlup etti Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek Galatasaray ile puan farkının açılmasına izin vermedi.

2 Tecavüz iddiasıyla yargılanan profesör hakkında karar Tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 S.Arabistan'dan Amerika'ya tehdit ABD’nin OPEC üyesi devletlerin dokunulmazlığını çiğneyip anti tröst davalarının muhatabı olmalarına yeşil ışık yaktı.

4 Karadeniz'de uçuşlara sis engeli Trabzon'da, etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal olurken, bazı seferler de ertelendi.

5 AK Parti'den YSK'ya itiraz AK Parti, İstanbul'un 38 ilçesinde oyların tamamının sayılması için YSK'ya başvurdu.

6 AK Parti'ye YSK'dan ret AK Parti'nin Ankara'da 13 ilçe için yaptığı başvuru, YSK tarafından reddedildi.