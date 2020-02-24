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Saraybosna'nın ilk illüzyon müzesi ilgi odağı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk kez açılan illüzyon müzesi, sıra dışı içerikleriyle kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

AA | 24.02.2020 - 07:18..
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Saraybosna'da 12 Şubat'ta açılan ve her yaştan yoğun ilgi gören müze, göz yanılsaması sonucu ortaya çıkan illüzyonu temel alarak oluşturulan bölümleriyle ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Saraybosna'nın ilk illüzyon müzesi ilgi odağı

TEPETAKLAK ODA, SONSUZLUK DİSKOSU

Hırvatistan'da 2015'te açılan illüzyon müzesinin ardından bölgedeki ikinci benzer içerikli müze olan Saraybosna İllüzyon Müzesi, üç katlı bir bina içinde oluşturulan tepetaklak oda, UV odası, sonsuzluk diskosu ve çarpık oda gibi bölümleriyle ilginç bir deneyim yaşatıyor.

Saraybosna'nın ilk illüzyon müzesi ilgi odağı

ASIRLIK ÖRNEKLERDEN TEKNOLOJİK ÖĞELERE

Müzenin hakla ilişkiler sorumlusu Rebeka Abdagic, illüzyon müzelerinin dünya genelinde oldukça tanındığını belirterek, Balkanlar'ın önemli bir turizm merkezi olan Saraybosna'nın da böyle bir müzeye ihtiyaç duyduğunu düşündüklerini söyledi.

Ziyaretçilere, asırlar önce yapılan illüzyon öğelerinden günümüz teknolojisiyle geliştirilen üç boyutlu yanılsamalara kadar geniş bir yelpaze sunduklarını aktaran Abdagic, tepetaklak odanın ise Bosna Hersek'in kültürel öğeleri kahve ve kilim gibi nesnelerle de zenginleştirildiğini anlattı.

Saraybosna'nın ilk illüzyon müzesi ilgi odağı

1984 KIŞ OLİMPİYATLARININ MASKOTU DA MÜZEDE

Müzede, Saraybosna'da 1984'te yapılan Kış Olimpiyatları'nın maskotu olan Vucko'nun da üç boyutlu görselinin bulunduğunu dile getiren Abdagic, "Müzenin bir amacı da aslında Bosna kültürünü tanıtmak. Bosna'daki savaşta kazılan ve kuşatma altındaki sivillere gıda malzemesi ulaştırılmasını sağlayan tünele ithafen müzede sonsuz umut tüneli de bulunuyor." dedi.

Saraybosna'nın ilk illüzyon müzesi ilgi odağı

MUSANOVİC'İN 3 BOYUTLU ESERLERİ DE VAR

Bosnalı ressam Kerim Musanovic'in üç boyutlu eserlerinin de müzeye önemli katkı sağladığını kaydeden Abdagic, müzedeki bazı illüzyon unsurlarının ise belli aralıklarla değiştirileceğini aktardı.

Saraybosna'nın ilk illüzyon müzesi ilgi odağı

ÇOCUKLAR İÇİN ZİHİN JİMNASTİĞİ

Abdagic, müzede geometrik şekiller ve çizgilerle oluşturulan illüzyon unsurlarının sergilenmesi için bu yanılsamaların sahibi Japon akademisyen Akiyoshi Kitaoka'dan da izin aldıklarını belirterek, çocuk ziyaretçilere de müzede zeka geliştirme ortamı sunduklarını söyledi.

Müzenin her gün 10.00-22.00 saatlerinde açık olduğunu dile getiren Abdagic, Saraybosnalıların ve şehre gelen yabancı turistlerin müzeye yoğun ilgi gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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