Sarı kart değişti! Dünya Kupası'nda tarihe geçen VAR kararı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında ABD ile Paraguay karşı karşıya geldi.

Los Angeles Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çaldı.

Ev sahibi ABD, Paraguay’ı 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

TARİHİ ANLAR

Bu müsabaka, futbol kuralları açısından tarihi bir ana sahne oldu.

Karşılaşmada Paraguaylı futbolcu Miguel Almiron'un ceza sahası dışındaki bir pozisyonda yerde kalmasının ardından hakem faul kararı verdi ve ABD'li Tim Ream'a sarı kart gösterdi.

VAR DEVREDE

Pozisyonun ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi başlatıldı.

Görüntüleri yeniden izleyen hakem, ilk kararını değiştirdi ve faul olmadığına hükmetti.

Yapılan incelemede Almiron'un rakibinin müdahalesi olmadan kendisini yere bıraktığı tespit edildi.

İLK KEZ UYGULANDI

VAR incelemesinin ardından Tim Ream'a gösterilen sarı kart iptal edildi.

Hakem, aldatmaya yönelik hareket yaptığı gerekçesiyle bu kez Miguel Almiron'a sarı kart gösterdi.

Böylece futbol oyun kurallarında yapılan yeni düzenleme Dünya Kupası tarihinde ilk kez uygulanmış oldu.