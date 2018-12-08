Sarı Yelekliler Brüksel'i karıştırdı

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Nakkaştepe Millet Bahçesi açıldı

İstanbul'un yeni balkonu olarak nitelenen Üsküdar'daki Nakkaştepe Millet Bahçesi hizmet vermeye başladı. Millet bahçeleri Erdoğan'ın sözüydü, bu sözü ilk yerine getirenlerden biri Hilmi Türkmen oldu.