Sarı Yelekliler Brüksel'i karıştırdı

Avrupa Birliği kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis ekipleri alarmda.
Fransa'da sıçrayan Sarı Yelekliler eylemleri, sokakları savaş alanına çevirdi.
Gösterilerin ülke çapında yayılmaması için üst düzeyde önlem alan polis ekipleri, göstericilere sert müdahalede bulunmaktan çekinmedi.
50'YE YAKIN GÖZALTI
Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, Brüksel merkez tren istasyonu ve AB kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesinde 50'ye yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
DİKENLİ TEL ÖNLEMİ
Brüksel polisi, şehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin bulunduğu Schuman bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.