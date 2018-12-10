Sarı Yelekliler protestoları Seine Nehri’ne ulaştı

“Sarı Yelekliler” protestolarında her gün yüzlerce gözaltı, yaralanma haberi dünya basınının gündemine oturuyor.

SARI YELEKLİLER'İN KOPYA SENARYOLARI

Yaşanan şiddetli protestoların yanı sıra, ülkemizde zamanında yaşanan sözde yaratıcı gösteri senaryolarının kopyalarını, Fransa'da görmeye devam ediyoruz.

Bir dönem Türkiye’nin gündeminden inmeyen 'duran adam' sembolü, Sarı Yelekliler protestolarında 'duran ayı' olarak kendini göstermiş, yakın mesafeden yüzüne gaz sıkılan 'kırmızılı kadın' sembolü ise Belçika'da karşımıza çıkmıştı.

KÜREK TAKIMLARININ SEINE NEHRİ GÖSTERİSİ

Müzisyenlerin de sarı yelek giyip piyano ve keman çalarak destek verdiği olaylara bir yeni örnekse yine başkent Paris’ten geldi.

Geçtiğimiz Pazar günü, Seine Nehri’nde düzenlenen kürek çekme yarışmasının üyeleri, yarışmaya sarı yelek giyerek katıldı.

800’den fazla katılımcının olduğu yarışmada Seine Nehri üzerindeki görüntüler, oldukça dikkat çekti.

TEK EKSİK 'HAVLAYAN ADAM'

Fransız göstericilerin bu 'yaratıcı' eylemlerinin ardından 'havlayan adam'ın bir benzerinin ne zaman geleceği ise merak konusu...

Canlı yayında havlayan eylemci VİDEO