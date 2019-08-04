Sarı Yelekliler protestoların 38. haftasında devrim istedi

Fransa’nın başkenti Paris’te, 17 Kasım’da, akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için başlayan ve sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarının eleştirilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinin 38’inci haftasında, 'devrim' sesleri yükseldi.

Parislileri Macron'u protesto etmeye çağıran Sarı Yelekliler, "Zaman zaman öfkemizi sokaklarda göstermek bizi üzse de başka bir çaremiz yok"açıklamasını yaptılar.

"MACRON YÜZSÜZ ÇIKTI ARTIK İSTİFA DEĞİL DEVRİM İSTİYORUZ"

Sarı Yelekliler yaptıkları basın açıklamasında, "Macron'u protesto etmek bizde hobi oldu. Biz onu protesto etmekten yorulduk, o sağlam yüzsüz çıktı. Artık Macron'u istifaya da davet etmiyoruz. Bizler artık devrim istiyoruz" dediler.

Polis göstericilere birçok yerde biber gazı ile müdahale etti Yine acımasız müdalelerine devam eden Fransız polisi, birçok kişiyi de hastanelik etti.