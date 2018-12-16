Sarı Yelekliler protestosu Kanada'ya sıçradı

Fransa'da her geçen gün artan şiddet eylemleri, Avrupa'nın birçok noktasına sıçramaya devam ediyor. Kanada'da da halk, federal hükümete mesaj göndermek için sarı yelekleriyle miting yaptı, Trudeau hükümetini protesto etti.

KÜRESEL GÖÇ KARARINA PROTESTO

İnsanlar. öğleden sonra Manitoba Yasama Meclisi ve Winnipeg Belediye Binası dışında toplandı. Yasa dışı göç, karbon vergisinin uygulanması, Birleşmiş Milletler'in Kanada'nın da yakın zamanda imzaladığı güvenli ve yasal göçü artıran BM Küresel Göç Sözleşmesi'ni protesto etti. Kanada'nın; Okanagan, Moncton, Calgary, Saskatoon ve Halifax gibi diğer kentlerinde de eylemlere destek vardı.

HÜKÜMETE AÇIK BİR MESAJ

Mitingde bulunanlar, bugün ülke genelinde düzenlenen tüm mitinglerin, federal hükümete açık bir mesaj göndermesini umduğunu söylüyorlar. Kanada'nın 8 ayrı kentinde gerçekleşen protesto eylemleri, şimdilik çok büyümeden sona erdi.