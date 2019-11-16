Fransa’da 17 Kasım 2018’de akaryakıt fiyatlarına yönelik zamların eleştirilmesiyle başlayan ve sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmnual Macron’un politikaları ve hükümet politikalarının protesto edilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler'in eylemleri, 1.yılını doldurdu.

Eylemlerin birinci yılına girmesi, ülkeyi büyük bir kaosa sürükledi.

POLİS GÖSTERİCİLERE BİBER GAZI SIKTI

Yıl dönümünde protestocular, yeniden sokaklarda toplanarak, polisle karşı karşıya geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin, protestoculara biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.

Paris sokaklarını tahrip eden eylemciler, cadde üzerlerindeki araç ve lastikleri ateşe verdi.

Sarı Yelekliler'in 1. yılına giren eylemlerinde çatışma VİDEO

SARI YELEKLİLER'İN BİLANÇOSU

Öte yandan hükümetin paylaştığı son verilere göre, gösterilerde 4 bin 245'den fazla kişi yaralandı, 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163'den fazla kişiye hapis cezası verildi.













































