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Sarıkamış'ın Orhan Dede'si, turistlerin kayak eğitimcisi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan kayak eğitmeni 76 yaşındaki Orhan Üstündağ, 63 yıl önce edindiği hobisini yerli ve yabancı turistlere öğretiyor.

DHA | 16.03.2020 - 06:20..
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İlçede 7'den 70'e herkesin tanıdığı Üstündağ'ın kayak sporuna ilgisi 13 yaşında başladı. Çocuk yaşlarda giydiği kayak takımlarını 63 yıldır çıkarmayan Üstündağ, 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ilerleyen yaşına rağmen turistlere kayak eğitimi veriyor.

ÇOK SAYIDA MİLLİ KAYAKÇIYI YETİŞTİRDİ

Bugüne kadar çok sayıda milli kayakçıyı ülke sporuna kazandıran Üstündağ, ilk günkü heyecanla hem kayak yapıyor hem de genç yetenekler yetiştiriyor.

Üstündağ, 6 çocuğu ve 8 torunu olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın Orhan Dede'si, turistlerin kayak eğitimcisi

ÇOCUKLUĞUNDA BAŞLADI YILLARDIR VAZGEÇMEDİ

Küçük yaşlarda başladığı kayak sporundan yıllar geçmesine rağmen vazgeçmediğini ifade eden Üstündağ, "Antrenörlük kursuna katılıp, başarı elde ederek 2. Kademe Antrenör Belgesi aldık. Milli hakemim ve aynı zamanda da fahri çalıştırıcı diplomam var. Bu zamana kadar sağlıklı geldik. Allah'a şükür olsun, herkesin de böyle olmasını dilerim." dedi.

"YAŞLI İNSANLARA KAYAK TAVSİYE EDİYORUZ"

Üstündağ, sporun insan sağlığına öneminden bahsederek, uzun ve sağlıklı yaşam için herkese spor yapmayı tavsiye etti.

Kayak sporunu çok sevdiğini vurgulayan Üstündağ, "Sporların en güzeli kayaktır, kemiklerimizin ağrısı geçiyor, adalelerimiz gevşiyor. Yaşlı insanlara da diyoruz ki kayak yapın, spor yapın ki kemiklerinizde, belinizde ağrı olmasın. Gençlere de spor yapmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış'ın Orhan Dede'si, turistlerin kayak eğitimcisi

"'PİSTLERİN YAŞLI KURDU' DİYORUZ"

Kayakçılardan Ömer Aykul ise Üstündağ'ın, Kars'ta kayak yapan gençlerde büyük emeğinin olduğunu anlattı.

Üstündağ'ın bugüne kadar çok sayıda milli sporcu yetiştirdiğine işaret eden Aykul, "Orhan babaya 'pistlerin yaşlı kurdu' diyoruz. Kayak konusunda gençlere taş çıkaracak durumdadır. Öğrencileri her zaman takdir ediyorlar. Bizler de zaten Orhan hocamız gibi büyüklerimize özenerek çok küçük yaşlarda kayağa başladık. Kendisi takdire değer bir insandır." şeklinde konuştu.

Üstündağ'dan kayak eğitimi alan Soner Yılmaz da Üstündağ'ın merkeze gelen yerli ve yabancı turistlere kayak öğretmek için büyük çaba sarf ettiğini ve bir nevi turizme katkı sunduğunu aktardı.

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