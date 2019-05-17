Sarkozy'nin yolsuzluktan yargılanmasının önü açıldı

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 2012'de başarısızlıkla sonuçlanan yeniden seçimle kampanyasını yasadışı şekilde finanse etmek suçlamasından yargılanmamak için yaptığı itiraz, en yüksek mahkeme tarafından reddedildi. Savcılar, Sarkozy'yi yeniden seçimle kampanyasına yasal limit olan 22.5 million euronun neredeyse iki katına denk gelen 43 million euro harcamak ve bunu yapmak için de sahte fatura düzenlemekle itham etmişti.

Savcıların bu ithamların hesabını mahkemede vermesini talep ettikleri Sarkozy ise suçlamaları reddedip yolsuzluğu tuttuğu hakla ilişkiler şirketi Bygmalion'un yöneticilerinin yaptığını, kendisinin olan bitenden haberinin olmadığını savunmuştu.

Sarkozy'nin kampanya finansmanı davasında yargılanması beklenen toplam 13 kişi arasında Bygmalion'un yöneticileri de var. Eski Cumhurbaşkanı'nın avukatları ise yasaların ve yasal hükümlerin kabul edilebilirliği konusunda karar veren Anayasa Konseyi'ne, daha önce aşırı harcama için para cezası ödediği ve aynı suça iki kez ceza kesilemeyeceği gerekçesiyle itiraz etmişti.

FATURALAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ancak 2013 tarihli karar sadece 364.000 euroluk fazla harcama için verilmişti ve o sırada Bygmalion skandalı ile sahte faturalar ortaya çıkmamıştı.

Daha sonra Bygmalion yöneticileri Sarkozy'nin 2012 kampanya yöneticisi yardımcısı Jerome Lavrilleux, yolsuzluk yapıldığını ve sahte fatura düzenlendiğini itiraf etmişti.

Bugün Anayasa Konseyi de adayların veya seçilmiş yetkililerin dürüstlük ilkesini potansiyel ihlalleri temelinde eski Cumhurbaşkanı'nın ceza mahkemesinde yargılanmasının adil olacağına hükmetti. Karar karşısında büyük hayal kırıklığı ifade eden Sarkozy'nin avukatlarının Yargıtay'da başlattığı temyiz sürecine de ret yanıtı almaları halinde, eski Cumhurbaşkanı'nın yargılanması kesinleşecek.

Sarkozy 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi merkez sağcı partisi Cumhuriyetçiler içindeki adaylık yarışını kazanamamasının ardından siyaseti bırakmıştı.

2 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan neoliberal Emmanuel Macron, koltuğa oturduktan sonra Sarkozy'ye muhabbet beslediğini gösterdi.

Ancak bu Sarkozy'nin 1958 yılında Beşinci Cumhuriyet'in kurulmasından beri yargılanacak ikinci cumhurbaşkanı olmasını önleyemedi. 1995 ile 2007 arasında cumhurbaşkanlığı yapmış olan Jacques Chirac'a, Paris Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kamu fonlarını kötüye kullanmak ve hortumlamak suçlarından 2011 yılında 2 yıl tecilli hapis cezası verilmişti.

Sarkozy'nin 2007'de cumhurbaşkanı seçilirken de daha sonra devrilmesini ve öldürülmesini sağladığı Libya lideri Muammer Kaddafi'den milyonlarca euroluk finansman aldığı biliniyor.