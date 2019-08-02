SAT komandoları Doğu Akdeniz görevinde

Yunanistan ve Rum yönetiminin baskısıyla Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı yaptırım kararı alsa da Doğu Akdeniz'deki petrol arama çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Bölgede 3 sondaj gemisini bulunan Türkiye, gelen küstah tehditler üzerine askeri güvenlik seviyesini de bir üst seviyeye çıkardı.

Sondaj gemilerinin güvenliğini Türk Silahlı Kuvvetleri sağlıyor.

SAT KOMANDOLARI GÖREVDE

Gemileri koruyan fırkateynlerde SAT komandoları görev yapıyor.

ELLER TETİKTE

Her türlü tehdide karşı tetikte olan komandolarımız, zaman zaman tatbikatlar da gerçekleştiriyor.

Tatbikat anı TRT Haber objektiflerine yansıdı.