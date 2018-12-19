taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3363
Euro
6.0876
Altın
1247.49
Borsa
91642.92
Gram Altın
214.07

Satürn'ün halkaları yıldan yıla kayboluyor

Güneş sistemindeki en güzel gezegenler arasında bulunan Satürn, halkalarını kaybediyor.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 15:40..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Yeni bir araştırmaya göre, Satürn gezegeninin güzellikleri kayboluyor. Bilim insanlarının tahmin ettiğinden daha hızlı ortadan kaybolan halkalar, araştırmacıları şaşırtıyor.

Satürn'ün halkaları yıldan yıla kayboluyor

Satürn'ün halkaları genel olarak su buzlarından oluşur ancak bir dergide yayınlanan yeni araştırma, halkaların gezegenin yer çekimi ve manyetik alanı tarafından saldırıya uğradığını ve bu durumun “halka yağmur” olarak bilinen bir olayı tetiklediğini gösteriyor.

satürn

Bilim insanları, Satürn'ün bu halkalarla birlikte oluştuğu veya bu halkaların sonradan meydana geldiği konusunda emin değiller. Ancak Dünya'dan oldukça barışçıl görünen bu halkalar, aslında mikroskobik toz taneciklerinden devasa kayalara kadar uzanan buz kütlelerinden oluşuyor.

saturn

Halkalar, Satürn'ün yer çekimi kuvveti ile yörüngesel kuvvet arasında dengede durabiliyor. Buz parçacıkları, Güneş'in ultraviyole ışıklarıyla temas ettiğinde bu denge bozuluyor ve parçalar manyetik alan çizgileri boyunca Satürn'e doğru düşmeye başlıyor.

Satürn'ün halkaları yıldan yıla kayboluyor

Bu olayları Dünya'dan gözlemlemek için araştırmacılar, Hawaii'deki Keck Teleskobu'nu kullandı. Araştırmacılar, her saniyede Satürn'ün halkalarından yaklaşık 10 bin kilogram su damladığını gözlemledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın Adli Tıp raporu

Sıla'nın Adli Tıp raporu

167
Hayvana işkence eden Murat Özdemir'in sabıkası

Hayvana işkence eden Murat Özdemir'in sabıkası

147
ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

194
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

21
CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

27
Peşmerge YPG'li teröristlere desteğe gidiyor

Peşmerge YPG'li teröristlere desteğe gidiyor

113
Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir