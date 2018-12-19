Satürn'ün halkaları yıldan yıla kayboluyor

Yeni bir araştırmaya göre, Satürn gezegeninin güzellikleri kayboluyor. Bilim insanlarının tahmin ettiğinden daha hızlı ortadan kaybolan halkalar, araştırmacıları şaşırtıyor.

Satürn'ün halkaları genel olarak su buzlarından oluşur ancak bir dergide yayınlanan yeni araştırma, halkaların gezegenin yer çekimi ve manyetik alanı tarafından saldırıya uğradığını ve bu durumun “halka yağmur” olarak bilinen bir olayı tetiklediğini gösteriyor.

Bilim insanları, Satürn'ün bu halkalarla birlikte oluştuğu veya bu halkaların sonradan meydana geldiği konusunda emin değiller. Ancak Dünya'dan oldukça barışçıl görünen bu halkalar, aslında mikroskobik toz taneciklerinden devasa kayalara kadar uzanan buz kütlelerinden oluşuyor.

Halkalar, Satürn'ün yer çekimi kuvveti ile yörüngesel kuvvet arasında dengede durabiliyor. Buz parçacıkları, Güneş'in ultraviyole ışıklarıyla temas ettiğinde bu denge bozuluyor ve parçalar manyetik alan çizgileri boyunca Satürn'e doğru düşmeye başlıyor.

Bu olayları Dünya'dan gözlemlemek için araştırmacılar, Hawaii'deki Keck Teleskobu'nu kullandı. Araştırmacılar, her saniyede Satürn'ün halkalarından yaklaşık 10 bin kilogram su damladığını gözlemledi.