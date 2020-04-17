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Sayaçlar okunmadı, doğalgaz faturaları şişti

Sayaç okumadan gönderilen doğalgaz faturalarına tepkiler yükselmeye başladı. İstanbul'da bir aboneye, normal faturanın iki katından fazlası gönderildi.

AA & Ensonhaber |
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Sayaçlar okunmadı, doğalgaz faturaları şişti

Sayaçlar okunmadı, doğalgaz faturaları şişti

Koronavirüs nedeniyle doğalgaz faturalarının, sayaç okunmadan abonelere gönderilmesine karar verildi. Ancak bu yöntemle çıkarılan faturalar, görenlerin büyük tepkisine neden oldu.

İstanbul'da bir vatandaş, eve gelen doğalgaz faturasını eline alınca büyük bir şok yaşadı.

BU HAVADA BÖYLE DOĞALGAZ FATURASI MI OLUR

Öyle ki; normalde ortalama olarak 300 lira ödenen doğalgaz faturası, sayaç okunmadan gönderilince, bir anda 800 liraya dayandı.

İstanbul'da son 1 ayda havaların da sıcak geçtiği akıllara gelince, faturanın bu denli yüksek gelmesine tepki daha da yükseldi.

Sayaçlar okunmadı, doğalgaz faturaları şişti

Sayaç okumadan gelen faturalar daha yüksek çıktı haberi

Sayaçlar okunmadı, doğalgaz faturaları şişti

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