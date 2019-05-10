Seçim sonrası 6 ilde yatırım atağı

Yatırım ve üretim öncülüğünde büyümek ve Türkiye ekonomisinin emin adımlarla yoluna devam etmesi için Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir bölgelerinde yıllık 1,7 milyar dolar katkı sağlaması, 49 bin 225 kişiye iş imkanı sunması bekleniyor.

Toplam yatırım tutarı 3,7 milyar dolar olacak özel endüstri bölgelerinin cari açığın azaltılmasına yıllık 1,7 milyar dolar katkı sağlaması, 49 bin 225 kişiye iş imkanı sunması bekleniyor.

ÜRETİM EKOSİSTEMİNDE YENİ BİR SOLUK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yatırımcı dostu sanayi bölgeleri politikalarının üretim ekosistemine yeni bir soluk getirdiğini belirterek, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmaların çok daha güçlü bir şekilde süreceğini bildirdi.

%95’İ YENİ YATIRIM

İlan edilen 6 özel endüstri bölgesinde yapılacak toplam yatırım miktarının 3,7 milyar dolar olduğunu belirten Varank, "Bu tutarın yüzde 95’i sıfırdan yeni yatırım. Açıkladığımız endüstri bölgelerindeki yatırım tutarları ve sektör çeşitliği, katma değerli üretim öncülüğünde dönüşüm hedeflerimize hizmet ediyor. İthal girdi bağımlılığını azaltacak her türlü üretken yatırımın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

SIFIR BÜROKRASİ

Varank, plan onayları, izin ve ruhsatların verilmesi gibi işlemleri doğrudan bakanlığın gerçekleştirdiğini, bu sayede yatırımcıların bürokratik işlemlerle vakit kaybetmediğini vurguladı.

BURSA’DA ÇELİK VE KALIP ÇELİK ÜRETİMİYLE 225 İLAVE İSTİHDAM

Bursa'da kurulacak Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde paslanmaz çelik ve kalıp çelik üretimi gerçekleştirilecek. Bugüne kadar 336 milyon dolar yatırım yapan firma, gelecek dönemde 155 milyon dolarlık yeni yatırım gerçekleştirecek. Böylece cari açıkta yıllık 162 milyon dolarlık düşüş olması ve 225 kişiye ilave istihdam sağlanması bekleniyor.

İSTANBUL’DA 191 ÜRETİM TESİSİYLE 30 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

İstanbul'da TESKOOP Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde farklı sektörlerde 191 üretim tesisinin faaliyete başlaması planlanıyor. Toplam yatırım tutarı 1,9 milyar dolar olan bölgenin cari açığı yılda 400 milyon dolar azaltıp, 30 bin kişiye istihdam oluşturması hedefleniyor. Bölgeye yerli yatırımcıların yanı sıra Tayvan, Japonya, Fransa ve Almanya başta olmak üzere yabancı yatırımcılardan yoğun talep geldiği belirtiliyor.

MARDİN’DE BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM

Mardin'deki Eti Bakır AŞ Özel Endüstri Bölgesi, amonyak, sülfürik asit, fosforik asit ve gübre üretiminde katma değer sağlayacak. Bugüne kadar 760 milyon dolar yatırım yapılan bölgeye, gelecek dönem de 40 milyon dolar yeni yatırım gerçekleştirilecek. Bölgede tam kapasiteyle üretime geçildiğinde cari açıkta yıllık 360 milyon dolar azalma ve bin 500 kişiye ilave istihdam sağlanması hedefleniyor.

KAĞIT ÜRETİMİNDE YENİ BİR NEFES

Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye ait Balıkesir'deki özel endüstri bölgesinde kağıt ve karton fabrikası faaliyete geçti. 165 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayan fabrikaya, gelecek dönemde 240 milyon dolarlık ilave yatırım yapılması bekleniyor. Tesisin bin 500 kişilik istihdam oluşturması ve cari açığı yılda 150 milyon dolar azaltması öngörülüyor.

Yatırım tutarı 950 milyon dolar olan ÖZAR Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde faaliyete geçecek 109 farklı üretim tesisiyle birlikte, cari açıkta yıllık 300 milyon dolar düşüş ve istihdamda 15 bin kişilik artış hedefleniyor. Yurt içinden ve dışından yoğun talep alan bölge, imalat sanayisinin farklı sektörlerinde katma değerli üretim yapacak.

İZMİR’E BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

İzmir'de Most Makina Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait münferit yatırım yerinde vasıflı çelik ürünleri üretim tesisinin kurulması planlanıyor. Yatırım tutarı 450 milyon dolar olan projeyle cari açığın azaltılmasına 327 milyon dolarlık katkı sunulması ve bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.