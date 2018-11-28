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Seçime giden Gürcistan'da sandıklar kapandı

Gürcistan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, oy verme işlemi tamamlandı.

AA | 28.11.2018 - 19:53..
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Gürcistan'da 5. cumhurbaşkanının belirleneceği seçimin ikinci turunda seçmenlerin oy kullanma işlemi tamamlandı. Yerel saatle 20.00'de sandıklar kapanarak, oy sayımına geçildi.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun seçimin ilk sonuçlarını ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.

Ülkedeki bazı televizyon kanallarınca yapılan anketlerde, hükümetin desteklediği Salome Zurabişvli'nin yüzde 50'den fazla oy alarak seçimde önde götürdüğü öngörülüyor.

Seçimin ilk turu 28 Ekim'de yapılmıştı. Ancak hiçbir aday yeterli oy oranını alamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı. İlk turda, bağımsız aday Salome Zurabişvili yüzde 38,64 ve muhalefet koalisyonunun adayı Grigol Vaşadze yüzde 37,74 oy almıştı.



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