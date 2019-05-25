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Seçimlerde imamlara sandık görevi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sandıklarda imamların görev almasının sorun olmayacağını söyledi.

AA & Ensonhaber | 25.05.2019 - 17:35..
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Seçimlerde imamlara sandık görevi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesiyle birlikte seçim süreci, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yeniden başladı.

İki aday da çalışmalarına hız verdi.

İMAMLAR SANDIKLARDA GÖREV YAPACAK

YSK'nın aldığı kararlar tartışılırken, 23 Haziran'da imamlara da sandıklarda görev verileceğini öğrenildi.

İmamlara görev verilecek olması, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu.

"İTİRAZIMIZ OLMAZ"

Öztrak, "YSK'ya sorulmuş sanıyorum, YSK buna olumlu cevap vermiş. İmamlar da 657 sayılı Kanun'a tabi devlet memurlarıdır. Dolayısıyla bizim buna herhangi bir itirazımız olmaz." şeklinde cevap verdi.

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