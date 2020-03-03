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Seda Bakan: Üzüntüden sütüm kesildi

Mülteci çocukların yaşadığı dramı gören oyuncu Seda Bakan, kendine gelemediğini ve bu kabusun bir an önce bitmesi gerektiğini yazdı.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 14:23..
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Avrupa'ya geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na giden binlerce mülteci ailenin mağdur olan çocuklarının fotoğrafını gören çiçeği burnunda anne Seda Bakan'ın, sütü kesildi.

Geçtiğimiz sene ağustos ayında ilk bebeğini kucağına alan 34 yaşındaki Seda Bakan, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile televizyonda izlediği göçmen videolarının kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

"RUHLARDAN KORKMA"

Bakan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“Küçükken anneanneme geceleri ruhlardan hep korktuğumu söylerdim. Anneannem de bana; 'Korkma, duanı et yat kızım. Ruhlardan değil insanlardan kork' derdi. Anlamazdım neden öyle dediğini… Büyüdüm. Anladım ki farklıydı herkes. İyiler kadar kötü insanlarda vardı hem de ne kötüler… Hayalimizin, zihnimizin kabul etmeyeceği kadar kötüler… Son zamanlarda bu kötü insanların yaptığı olaylar, şehitlerimiz ve aileleri beni darmadağın etti..

"SÜTÜM KESİLDİ"

Bebeğime 7/24 süt veren bi anneyim. Bu olaylardan sonra sütüm kesildi. Mesele benim hayatım değil ve belki benim sütüm geri gelir ama gidenleri kimse geri getiremez! Dağılan aileleri kimse geri toplayamaz… Ve son olarak az önce izlediğim mülteci kardeşlerimizin videoları beni yine mahvetti. Bi anne olarak kendi bebeğim kadar bebekleri o botlarda sırılsıklam, aç sususuz gördükçe elim ayağım terliyor, kendime gelemiyorum. Bir an önce bitsin bu kabus…”

Seda Bakan: Üzüntüden sütüm kesildiSeda Bakan: Üzüntüden sütüm kesildi

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