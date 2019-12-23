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Seda Sayan: Vücut yaşım 20

Sahnede transparan kıyafetiyle dikkat çeken Seda Sayan, nasıl genç kaldığını anlattı.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 07:59..
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Şarkıcı ve sunucu 56 yaşındaki Seda Sayan, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Seda Sayan'ı dinlemeye birçok ünlü geldi.

Seda Sayan, programında ayna parçalarıyla süslü transparan elbisesiyle büyük sükse yaptı.

İŞTE SEDA'NIN GENÇLİK FORMÜLÜ

“Vücut yaşım 20” diyen Seda Sayan, nasıl formda kaldığını anlattı. Abur-cubur, zararlı ne varsa elini sürmüyor. Unlu, şekerli, tuzlu gıdalardan da uzak durmaya çalışıyor. Meyve-sebzeleri mevsiminde tüketiyor. Açlık krizi gelirse bir bardak ayran içiyor. Tatlı krizinde 2 adet kuru kayısı yiyor. Ödem atan çayları ihmal etmiyor.

Seda Sayan: Vücut yaşım 20

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