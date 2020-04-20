Sedef Avcı oğlu Can'ı tıraş etti

Oyuncu çift Sedef Avcı eşi Kıvanç Kasabalı ve oğulları Can karantina günlerini eğlenceli hale dönüştürmeyi çalışıyor.

Uzun zamandır evde vakit geçiren mutlu aile çeşitli aktivitelerle bu zor günleri atlatmaya çalışıyor.

"NEYİN KAFASINI YAŞIYORUZ"

Çalıştıkları dönemlerin dışında kameralardan uzak bir hayat süren Kasabalı Ailesi; evde yemek, spor ve boyama çalışmalarıyla zaman geçiriyor. En son oğlu Can'ı kendi imkanlarıyla tıraş eden Sedef Avcı paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Neyin kafasını yaşıyoruz acaba... Bugünler de geçecek oğlum...' mesajını düştü. Can'ın yeni imajına beğeni yağdı.