Seferihisar'da başkan vekilliği seçimi için tarih belli oldu

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ediyor.

Bu kapsamda, İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar belediye başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli; İzmir, İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yetişkin ile başkan yardımcısı İ.K, özel kalem müdürü İ.Ç, yapı kontrol müdür vekili M.U. ve şehir plancısı N.Ö.E'nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı dün tutuklanırken İçişleri Bakanlığı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMLERİ 6 TEMMUZ'DA YAPILACAK

İzmir Valiliği, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine görev yapacak belediye başkan vekilinin seçilmesi için tarihi netleştirdi.

Seferihisar Belediye Meclisi, yeni başkan vekilini seçmek üzere 6 Temmuz 2026 tarihinde olağanüstü toplanacak.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 30.06.2026 tarihli Onay'ı ile görevden uzaklaştırılmıştır.

Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Seferihisar Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir."